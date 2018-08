Serra Leoa: Pobreza extrema leva crianças e jovens à prostituição

A organização não-governamental (ONG) Don Bosco tem um autocarro que passa pelas ruas da capital da Serra Leoa, Freetown, todas as sextas-feiras. Há um ano que esta ONG tem um programa a decorrer com menores que trabalham na prostituição. As meninas já conhecem o trabalho da Don Bosco e esperam pelo autocarro. Sabem que ali encontrarão comida, bebida e cuidados médicos.

"Vamos ao encontro de meninas em situação de prostituição para assegurar as suas necessidades, como necessidade de intervenção médica, psicológica ou social. A maioria das raparigas têm entre 14 e 19 anos", explica Francis, líder deste programa.

Quando o autocarro já está cheio, segue para os arredores da cidade e para num espaço vazio destinado a um mercado. Depois, decorrem diversos tipos atividades com as jovens, com o principal objetivo de levantar a moral destas raparigas.

70% da população da Serra Leoa vive com menos de dois euros por dia

"As raparigas por vezes chegam tristes, mas quando fazemos atividades lúdicas, isso deixa-as mais alegres, dá-lhes mais vida. Elas enfrentam muitos desafios nas ruas. Homens que não pagam, que lhes batem, que roubam. Algumas das que vêm aqui ainda estão ativas mas outras pararam depois da nossa intervenção", conta Fatmata Bintu, assistente social na Don Bosco.

Outra das componentes importantes das sessões é a saúde. São realizados pequenos check-ups e testadas algumas infeções sexualmente transmissíveis. Fatmata Bintu diz que "muitas têm doenças". Os casos mais graves são reencaminhados para oshospital.

Prostituição como fuga à pobreza

Aminata, nome fictício, viu-se forçada a trabalhar nas ruas com 11 anos devido à pobreza. A jovem conta que, num momento em que estava a viver na rua, conheceu uma senhora que a convidou para ir viver com ela e mais outras raparigas, que já se dedicavam ao trabalho sexual, foi assim que também ela começou.

"Via as raparigas a voltar para casa com dinheiro, a gabar-se. Isso fez-me segui-las. Fui para as ruas para ganhar dinheiro à noite", conta.

Ouvir o áudio 03:25 Ao vivo agora 03:25 min Serra Leoa: Pobreza leva crianças e jovens à prostituição

Hoje, com 15 anos, Aminata é uma das meninas que já deixou o trabalho sexual graças à intervenção da Don Bosco.

Os homens que recorrem a serviços sexuais de meninas menores pagam poucos euros. E o preço é ainda mais baixo se usarem preservativo, algo que a maior parte dos homens não quer fazer.

"Na rua, eles perguntam se têm de usar preservativo ou não. Se tiverem de usar, ganha-se menos, à volta de 5 euros. Sem preservativo são cerca de 8 euros", conta Jene, nome fictício, outra das meninas abrangidas pelo programa da Don Bosco.

Jovens sonham com regresso à escola

Quando a sessão da Don Bosco termina, o autocarro leva as raparigas de volta para a cidade. Algumas ainda vão trabalhar para as ruas, outras, como Aminata terão uma noite mais descansada, ainda que durma no chão de um quarto com muitas outras raparigas.

Tanto Jene como Aminata gostariam de poder regressar à escola e a ONG Don Bosco quer fazer com que isso aconteça. "Quero voltar para a escola, quero fazer os exames finais encontrar trabalho. Gostava de ser contabilista. Gostava de poder ir para Inglaterra", conta Jene.

Além de tudo o que passaram, as raparigas poderão ainda ter de enfrentar o estigma das comunidades em relação a meninas que foram trabalhadoras sexuais, mas se conseguirem regressar à escola rápido, o futuro poderá ser mais risonho.