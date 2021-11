MEDIATECA

Secadores de culturas amigas do ambiente no Ruanda

No Ruanda, os agricultores podem agora alugar máquinas de secagem para culturas como o arroz, milho ou feijão, em vez de se voltarem para os ventiladores movidos a sol ou a gasóleo. As unidades funcionam com resíduos biológicos ou energia solar e são quase neutras em CO2.