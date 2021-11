A República Centro-Africana, raramente designada de República da África Central, é um país localizado no centro da África, cuja capital é Bangui.

A República Centro-Africana é um país limitado a norte pelo Chade, a nordeste pelo Sudão, a leste pelo Sudão do Sul, a sul pela República Democrática do Congo e pela República do Congo, e a oeste pelos Camarões. Possui duas línguas oficiais: o francês e o sangho. As sua fronteiras atuais foram estabelecidas por França, que governou o país a partir do final do século XIX até à sua independência em 1960. Em 2004, estalou no país uma guerra civil entre fações políticas e religiosas que foi sendo sucessivamente travada por acordos de paz até hoje infrutíferos. Apesar de ser um país rico em recursos naturais, a República Centro-Africana surge com frequência entre os países mais pobres do mundo.