Protesto de mototaxistas adiado no Bengo: "É estratégia"

Mototaxistas da província angolana do Bengo cancelaram marcha prevista para hoje após aconselhamento das autoridades. Dizem que continuam a apostar no diálogo para aceder aos cartões de desconto na gasolina.

É um recuo estratégico, asseveram os mototaxistas do Bengo.

Em entrevista à DW, os profissionais revelam que só não avançaram com o protesto previsto para esta terça-feira (04.06) porque estão a dar o benefício da dúvida ao Governo e querem manter a via do diálogo aberta.

"Não recuámos para parar, só não queremos constrangimentos. Não queremos desempenhar um papel desagradável na província", justifica a presidente da Associação de Mototaxistas do Bengo, Aida António.

Cancelamento da marcha

António Miúdo, assessor jurídico da associação, diz que o protesto desta terça-feira foi cancelado depois de receberem das mãos da polícia um documento proveniente do gabinete jurídico do governo provincial do Bengo aconselhando os promotores a abortar a marcha.

"Nós entrámos em contacto com o documento ontem, no ato da paralisação dos serviços de táxi. Um oficial do comando provincial da polícia mostrou-nos pelo telefone que tinha um documento legal que paralisa a manifestação", diz António Miúdo.

A DW tentou contactar a polícia nacional, mas não foi possível obter uma reação.

Demoras na entrega dos cartões

Os mototaxistas mostram-se interessados em continuar a dialogar com as autoridades, apesar da ausência de progressos após três encontros no espaço de cinco dias. Os profissionais queixam-se da demora na entrega de cartões de subvenção aos combustíveis, além do aumento dos preços da corrida de mototáxi e da falta de transparência na cobrança de taxas.

O assessor jurídico da Associação de Mototaxistas do Bengo, António Miúdo, revela que, por causa das reivindicações, estão a ser ameaçados pelas autoridades. "Não se pode questionar sobre os cartões. Todas as ameaças acontecem quando tocamos no ponto que mais lhes dói", adianta.

Governo culpa também os mototaxistas

Mais de cinco mil profissionais estão filiados na Associação de Mototaxistas do Bengo e até agora, segundo os responsáveis, nenhum deles recebeu o cartão de subvenção.

O Governo refere, no entanto, que tem mais de quinhentos cartões por entregar e diz estar com dificuldades em encontrar os beneficiários.

"Os constrangimentos não são só da parte de quem emite os cartões, ou do Governo, são também dos beneficiários. Por isso, convidámos a associação para discutirmos aqui o assunto", afirmou o vice-governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Edson Cruz.

Os mototaxistas aventam a possibilidade de realizar noutra data a manifestação prevista para esta terça-feira e conjeturam aumentos dos preços da corrida na ordem dos 30%.