Presidente guineense vai encontrar-se com Putin

A visita realiza-se no âmbito das celebrações do Dia da Vitória, a 09 de maio, na capital russa. No encontro com Vladimir Putin, deverão ser discutidos vários assuntos, nomeadamente a cooperação Rússia/Guiné-Bissau no domínio de exploração mineira e de hidrocarbonetos, disse fonte governamental citada pela agência Lusa.

O Presidente guineense esteve na Rússia, no ano passado, por altura da segunda Cimeira Rússia/África, e realizou uma visita oficial ao país em 2022.

Citado pela agência russa Tass, Yury Ushakov, assessor do Presidente russo, referiu hoje que os dois líderes se conhecem bem e que, durante as conversações, deverão ser "abordadas questões relacionadas com a crescente cooperação bilateral, essencialmente nas áreas comerciais e económicas".