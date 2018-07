Presidente dos Camarões anuncia candidatura a sétimo mandato

"Consciente dos desafios que devemos ultrapassar juntos para [um Estado dos] Camarões ainda mais unido, estável e próspero, aceito responder positivamente aos vossos incessantes apelos. Serei o vosso candidato às próximas eleições presidenciais", escreveu o chefe de Estado no Twitter.

Paul Biya não é o Presidente há mais tempo no cargo no mundo - o título é ostentado pelo líder da vizinha Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, no cargo desde 1979 -, mas anteriormente já tinha dirigido o país durante sete anos, entre 1975 e 1982, como primeiro-ministro.

Em outubro só serão realizadas eleições presidenciais, já que o Parlamento aprovou uma lei proposta pelo Governo para adiar as eleições parlamentares e municipais até outubro de 2019, tendo em conta a dificuldade de realizar três votações no mesmo dia.

Já são conhecidos outros candidatos às presidenciais, entre os quais o Joshua Oish, da Frente Democrática Social (FDS), principal partido da oposição, além do vice-presidente local da organização Transparência Internacional, Akere Muna, e o presidente do Movimento para a Renascença dos Camarões, Maurice Kamto.

John Fru Ndi, eterno rival de Biya e histórico líder da FDS, que já concorreu três vezes às eleições presidenciais, anunciou em fevereiro que desta vez não será candidato e dará espaço "às juventudes do partido".

Tensão aumenta

As eleições estão previstas num contexto de tensão, com o país a enfrentar invasões do grupo jihadista nigeriano Boko Haram a norte e também tem sido palco de conflitos nas regiões anglófonas, a noroeste e sudoeste, entre o exército e grupos separatistas radicais.

Assistir ao vídeo 01:35 Ao vivo agora 01:35 min Compartilhar Aprofundam-se as divisões nos Camarões Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/2gQ9a Aprofundam-se as divisões nos Camarões

Na quinta-feira (12.07), em Kumba, sudoeste do país, um comboio em que seguia o ministro da Defesa, Joseph Beti Assomo, foi atacado. Quatro militares e um jornalista ficaram feridos e vários atacantes foram mortos.

Os Camarões foram uma colónia britânica e francesa até 1960, altura em que se tornou independente e instaurou um Estado federal até à realização de um referendo em 1972, que o unificou.

O movimento separatista ganha força desde o fim de 2017, procedendo a ataques às forças da ordem e segurança, incendiando escolas, violando símbolos administrativos e sequestrando funcionários públicos.

Desde o início dos conflitos, já morreram mais de 80 funcionários das forças de segurança nas regiões anglófonas do país africano. A minoria anglófona queixa-se de marginalização em relação à maioria francófona em matéria de distribuição de riqueza e diz que o inglês é considerado uma língua secundária.