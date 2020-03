Presidente da Turquia trava migrantes no Mar Egeu

"Por ordem do Presidente (...) nenhuma autorização será dada aos migrantes para atravessar o Mar Egeu por causa dos perigos que isso implica", pode ler-se na publicação na rede social Twitter feita pela guarda costeira da Turquia.

O Mar Egeu estende-se da Grécia até à Turquia e é umas das rotas de migração mais utilizadas. As passagens da Turquia para Lesbos, na Grécia, aumentaram nas últimas semanas, depois de Ancara ter declarado que não iria impedir os migrantes e refugiados de tentarem chegar à União Europeia (UE). A Grécia acusa a Turquia de usar os migrantes e refugiados como peões num jogo político, enquanto Ancara denuncia a brutalidade de Atenas contra as pessoas que tentam chegar à Europa de barco.

De acordo com a publicação da guarda costeira turca, este sábado (07.03), a "abordagem de não intervir para impedir que os migrantes deixem a Turquia continua válida, exceto pelas vias marítimas, devido aos perigos" que a travessia representa.

A guarda costeira referiu também que salvou 97 migrantes em perigo na quinta-feira e acusou as autoridades gregas de "esvaziarem três embarcações, deixando-as à deriva, meias afundadas".

Polícia grega lança gás lacrimogéneo na fronteira

Este sábado, voltaram a registar-se confrontos entre a polícia grega e migrantes com rumo à Europa reunidos no lado turco da fronteira perto da aldeia de Kastanies. Tal como aconteceu durante a semana, as autoridades gregas lançaram gás lacrimogéneo para travar a multidão e a polícia turca respondeu também com gás lacrimogéneo.

Segundo um comunicado do Governo grego, cerca de 600 pessoas, apoiadas pelo exército e pela polícia militar turca, dispararam gás lacrimogéneo para o lado grego da fronteira durante a noite. O documento cita ainda várias "tentativas ilegais de entrada no território grego", incluindo incêndios para tentar derrubar a barreira na fronteira.

Milhares de migrantes têm dormido em acampamentos improvisados perto da fronteira, desde que o Governo turco autorizou a travessia para a Europa.

Erdogan em Bruxelas

O Presidente turco vai estar na próxima semana em Bruxelas, anunciou o seu gabinete numa altura de tensão entre a Turquia e a União Europeia por causa dos migrantes e refugiados. O comunicado divulgado pelo gabinete de Erdogan refere apenas que o Presidente chegará a Bruxelas na segunda-feira, não especificando onde estará durante a visita de dia e meio nem a natureza do trabalho que o leva à capital belga, onde se situa a sede da UE.

Nos últimos dias, a tensão entre Ancara e Bruxelas aumentou após a Turquia ter anunciado a abertura de fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados para a UE, ameaçando falhar os compromissos assumidos com a Europa. A UE e a Turquia celebraram em 2016 um acordo no âmbito do qual Ancara se comprometia a combater a passagem clandestina de migrantes para território europeu em troca de ajuda financeira.

Erdogan lembrou que a Turquia abriga mais de 3,5 milhões de refugiados sírios e anunciou que iria deixar de ser a guardiã da Europa.

As declarações foram veementes criticadas pelos chefes da diplomacia da UE, que lamentaram o "uso político de migrantes" e pediram a Ancara que não quebrasse os compromissos no acolhimento de refugiados.

A Grécia é o país que mais sente a pressão migratória nas suas fronteiras externas com a Turquia, um problema que afeta a Bulgária e o Chipre.