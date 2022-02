Presidente da Guiné-Bissau faz mexidas nas Forças Armadas

O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, nomeou esta sexta-feira (25.02) o capitão-de-Mar-e-Guerra Hélder Nhnaque como novo Chefe de Estado Maior da Armada, segundo um decreto presidencial a que a DW teve acesso.

Sissoco Embaló exonerou também Sumbonhe Na N´Tchongo como vice-chefe de Estado Maior do Exército e nomeou o Coronel, Baute Yamta Na Mam para o seu lugar.

Os decretos presidências foram divulgados no final da tarde de hoje, exatamente 25 dias depois do ataque armado contra a sede do Governo onde decorria a reunião do Conselho de Ministro.

O Presidente e os membros do Governo de Nuno Nabima ficaram retidos durante cinco horas no interior do edifício. Ainda não se sabe quem são autores do ataque considerado pelo Executivo guineense e Forças Armadas de tentativa de Golpe de Estado.