Presidente da Guiné-Bissau exonera Alta Comissária contra a Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, exonerou, esta terça-feira (21.12), Magda Robalo da função de Alta Comissária para a Luta contra a Covid-19.

"É a senhora Magda Robalo Correia e Silva exonerada da função de Alta Comissária para a Luta contra a Covid-19, para a qual havia sido nomeada por decreto presidencial", lê-se no comunicado da Presidência consultado pela DW África.

O chefe de Estado não avança os motivos pelos quais a médica foi afastada do cargo.

Magda Robalo foi nomeada a 5 de julho do ano corrente. No entanto, tem sido criticada não só pela lentidão no processo de vacinação, como também pela fraca capacidade de implementação das medidas de prevenção contra a Covid-19.

Vários setores da sociedade civil guineense questionaram ainda a transparência na gestão dos fundos disponibilizados para combater a pandemia, citando caso de agentes de terreno com salários e subsídios em atraso

(em atualização)