Preços em Angola continuam a aumentar

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) voltou em junho a seguir uma trajetória ascendente, acelerando 0,63 pontos percentuais para 11,25%, em termos homólogos, com os transportes e saúde a pesar mais no bolso dos angolanos.

O IPCN de junho de 2023, consultado hoje pela Lusa, refere que entre junho de 2022 e junho deste ano regista-se uma aceleração na variação atual de 0,57 pontos percentuais.

Luanda lidera a lista de províncias com maior variação de preços, com 1,69%, seguida da Lunda Norte (1,50%) e Namibe (1,35%).

As províncias que registaram menor variação nos preços foram Cabinda (0,90%), Lunda Sul (0,92%) e Moxico (0,94%).

Na variação por classes de despesa, o IPCN refere que das 12 classes de consumo, oito apresentam taxas superiores à unidade, sendo a do transporte que registou o maior aumento de preços, com uma variação de 2,71%, depois a saúde (2,08%), o vestuário e calçado (1,53%) e alimentação e bebidas não alcoólicas (1,46%).

A classe alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços, com 0,85 pontos percentuais durante o mês de junho, seguida das classes transporte com 0,15 pontos percentuais, bens e serviços diversos com 0,12 pontos percentuais e saúde com 0,08 pontos percentuais, tendo as restantes classes contribuições inferiores a 0,08 pontos percentuais.