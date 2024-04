Uma "Legião Estrangeira" para os Emirados Árabes Unidos?

O anúncio de emprego intrigou muito mais pessoas do que se esperava, possivelmente porque parecia o início de um filme de ação: "Procura-se operadores para a Legião Estrangeira", dizia.

Os candidatos devem ter menos de 50 anos, ser muito disciplinados, estar em boa forma física, ter pelo menos cinco anos de experiência militar e ser capazes de lidar com "condições de elevado stress". O salário base seria de cerca de 2 mil dólares por mês, mas poderia aumentar se vier a ser destacado fora dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para o Iémen ou para a Somália.

O anúncio foi descoberto pela primeira vez pelo site francês Intelligence Online, segundo o qual foi posto a circular por antigos soldados das forças especiais francesas. Investigações posteriores identificaram o anúncio como sendo de uma empresa de consultoria de segurança, a Manar Military Company (MMC), com sede em Abu Dhabi.

A empresa é dirigida por um antigo oficial das forças especiais francesas e está financeiramente ligada a uma família rica e politicamente influente em Abu Dhabi. O anúncio indicava que os Emirados Árabes Unidos pretendiam criar a sua própria legião de elite estrangeira, com 3 mil a 4 mil recrutas, até meados do próximo ano.

Os meios de comunicação social que contactaram a consultora de segurança MMC não conseguiram obter uma resposta direta. Os representantes da empresa afirmaram que o anúncio não era real, que o projeto tinha sido cancelado e que tudo não passava de um exercício de desinformação. A MMC não respondeu aos questionamentos da DW.

No entanto, especialistas disseram à DW que há hipóteses de este projeto - uma legião estrangeira dos Emirados Árabes Unidos - ser real.

A Intelligence Online tem ligações ao setor militar francês e esta fuga de informação é, muito provavelmente, a sua forma de dizer que a França não está satisfeita com o desenvolvimento, disse Andreas Krieg, professor da Escola de Estudos de Segurança do King's College, em Londres.

Os franceses estarão preocupados com o aliciamento do pessoal de segurança para empregos bem remunerados nos Emirados Árabes Unidos (EAU). "Parece algo que os EAU fariam, dada a sua história", concorda Sean McFate, professor da Universidade de Georgetown e autor do livro "As novas regras da guerra".

"Os Emirados têm uma tradição de externalizar o poder militar e têm-no feito de forma intermitente desde 2011", refere. Além disso, "atualmente, quando se ouve falar de mercenários, penso muito mais nos Emirados Árabes do que na Rússia", acrescenta Krieg. "Os Emirados tornaram-se uma espécie de centro de atividades mercenárias no Sul global."

Porque é que os Emirados recorrem a mercenários?

Os sete emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos têm uma população de cerca de 9 milhões de pessoas, mas apenas um milhão é emiradense. Portanto, embora as forças armadas dos EAU tenham cerca de 65 mil funcionários, entre um terço e 40% são estrangeiros.

Ao mesmo tempo, a liderança dos EAU tem sido agressiva em relação ao que considera seus interesses estratégicos em locais como o Iémen e a costa da Somália. Assim, os mercenários são contratados devido à "aversão a baixas", como afirma o analista Andreas Krieg.

"Os mercenários são atraentes para sociedades muito ricas que querem participar de guerras, mas não querem sangrar", explica McFate.

Outro aspecto da integração de estrangeiros nas forças armadas dos EAU é a "proteção contra golpes". Afinal de contas, por que motivo mercenários bem pagos derrubariam um governo autoritário num país no qual não têm interesses?

E há também a ideia de "negação plausível" que os mercenários oferecem aos seus empregadores se as operações militares forem clandestinas.

A proliferação das empresas militares e de segurança privadas começou com os EUA, que utilizaram empresas como a Blackwater (na foto) no Iraque e no Afeganistão Foto: Chris Curry/dpa/picture alliance

Desde 2003, o uso das chamadas "empresas privadas de segurança militar", ou PMSCs, explodiu, escreveu o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo num relatório publicado em 2023. "Hoje, as PMSCs operam em quase todos os países do mundo, para uma grande variedade de clientes", afirma o instituto.

Para os Emirados Árabes Unidos, tudo começou em 2009, quando Erik Prince, ex-membro da Marinha dos EUA e fundador da PMSC Blackwater, criou uma brigada de 800 membros dentro dos Emirados.

Prince acabou por se desentender com os seus empregadores, mas a cooperação lucrativa entre altos funcionários dos EUA e os Emirados Árabes Unidos continua. Em 2019, a agência de notícias Reuters descobriu que os EAU pagaram para criar unidades de guerra cibernética. Em 2022, o jornal norte-americano Washington Post noticiou que os Emirados continuam a pagar ex-funcionários militares séniores dos EUA para obter assistência e instrução.

E há outros exemplos: uma investigação da BBC revelou que os Emirados Árabes Unidos contrataram mercenários, incluindo norte-americanos e israelitas, para realizar assassinatos com motivação política no Iêmen, ou treinaram moradores locais para fazer isso. Os EAU também são conhecidos por serem um centro de logística e financiamento para o famoso grupo mercenário russo Wagner.

O empresário norte-americano Erik Prince também ajudou a criar uma força de polícia marítima anti-pirataria na Somália para os Emirados Árabes Unidos Foto: Jackson Njehia/AP Photo/picture alliance

Uma legião legítima

Caso se concretize, uma legião estrangeira dos Emirados, como foi descrita na oferta de emprego, seria significativamente diferente das anteriores.

"Quando se contratam mercenários, isso traz muitas dores de cabeça", explica McFate, que também trabalhou no setor militar privado. "A maior parte tem a ver com segurança, responsabilidade e traição - o que não é de admirar. Os mercenários são como fogo: Podem incendiar a nossa casa ou acionar uma máquina a vapor", argumenta. "Por isso, uma solução para este problema é ter uma legião estrangeira", conclui.

Os soldados de uma legião estrangeira tendem a ter contratos mais longos, normalmente são parte oficial de um exército nacional e também estão sujeitos a regras e regulamentos locais.

Além disso, uma legião estrangeira é "uma espécie de ruptura com o passado [para os EAU] porque parece ser mais institucionalizada", disse Krieg à DW. "Isso dá-lhes a capacidade de recrutar pessoas de um modo semi-legítimo", disse.

Contingente militar da Infantaria Estrangeira da Legião Estrangeira Francesa durante desfile em Nova Deli, na Índia Foto: Raj K Raj/Hindustan Times/Sipa USA/picture alliance

"Pode até ser uma espécie de mudança de jogo", argumenta. "Porque sempre que alguém denuncia os Emirados pelas suas atividades mercenárias, onde estão a cometer potenciais crimes de guerra ou talvez a facilitá-los, agora que estão a usar um modelo estabelecido como a Legião Estrangeira Francesa, podem desviar as atenções e dizer 'os franceses estão a fazê-lo, porque é que nós não podemos?'", explica.

O analista McFate acredita que, à medida que o mundo se torna mais multipolar e a política externa se torna ainda mais transacional, haverá ainda mais "mercantilização do conflito". Os Emirados Árabes Unidos, com liderança autoritária, muita riqueza e poucas restrições legislativas, estão em posição de explorar esse facto, disse ele.

Andreas Krieg concorda e acrescenta que "a mercantilização das guerras vem ocorrendo nos últimos 20 anos". Agora, "vemos mais sinergias entre entidades públicas e privadas trabalhando juntas na guerra, de modo que já não se pode dizer que se trata apenas de uma questão de Estado ou de uma questão privada. É uma mistura de ambos", explica. "E os Emirados são mestres nisso, tendo explorado essa área cinzenta durante anos", lembra ainda.