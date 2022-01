População sem "informação clara" sobre extração de areias no sul de Moçambique

Moçambique: A polémica exploração de areias pesadas na Zambézia

Terras rejeitadas

No entanto, o plano de reassentar as famílias abrangidas pelo projeto de exploração de areias pesadas fracassou. A população recusa-se a mudar para o novo espaço porque, segundo os moradores, as terras são áridas e não servem para a produção de qualquer alimento. Alé disso, não há no local condições para desenvolver a pesca, tal como existem nas suas zonas de origem.