Pesca ilegal de arrasto preocupa pescadores no Namibe

Segundo os pescadores, a pesca de arrasto, considerada ilegal e proibida na costa angolana estaria a ser feita por navios estrangeiros, com destaque para a vizinha República da Namíbia.

A situação coloca em risco a biodiversidade marinha e afeta diretamente os que dependem da pesca artesanal na região.

Abel Java – um dos pescadores locais, disse à DW África que "mete-nos medo à noite e às vezes alguns tripulantes não são angolanos”.

O pescador acrescenta ainda que não tem sido fácil a convivência com os pescadores estrangeiros na região. "Aquilo é um navio de porte mais alto e nós estamos de canoa, (...) tenho que ficar esperto se não [o navio] passa por cima de mim”, contou Java.

Abel Java e Maurício Cassinda - pescadores em Namibe

Abel Java também teme pela biodiversidade marinha da região. "Onde passa o arrastão, o peixe já não come mais. O arrastão leva tudo, mas também o arrastão não deveria pescar aqui na costa”, considera Abel Java para que "a nossa costa é [para a] criação de peixe, é onde cresce o peixe. Nós não usamos muito a rede, porque temos pouca arte.”

Maurício Cassinda também é pescador artesanal no Namibe e aponta os riscos da pesca ilegal de arrasto na costa da província. "Tudo que aparece à frente o arrasto leva, todo material. Nós temos que estar ao lado, onde estamos a pescar, (...) senão o arrasto leva tudo.”

Apertar a fiscalização

Albino Ngombe Ongonga, chefe de segurança marítima da Capitania do Porto do Namibe, reconhece o fenómeno.

Segundo Ongonga muitas destas embarcações são industriais e praticam o arrasto durante a noite para burlar a fiscalização, mas garante apertar a fiscalização:

Pequenas embarcações dos pescadores locais

"Alguns na calada da noite tentam fazer estas saídas não autorizadas, por isso estamos com um programa. Toda a embarcação que estiver na costa do Namibe terá que passar no posto de controlo”, diz Ngombe Ongonga.

Para já de acordo com Ongonga, "a partir deste mês de setembro, toda a embarcação que for ao mar tem que passar pelo controlo para termos o controlo do material e documentação”, concluiu.

"Dor de cabeça” diária

O chefe do departamento das Pesca do Namibe, Paulo Isidoro Numa, diz que a pesca ilegal de arrasto é "uma dor de cabeça” diária.

Sem querer gravar entrevista, Paulo Numa garantiu à DW África que o Governo está a criar condições para reforçar a fiscalização a fim de melhorar o controlo da costa. Uma das iniciativas é uma operação para dar fim a pesca de arrasto no período noturno. Numa pediu o apoio e a participação da comunidade na fiscalização.

Pescadores que forem apanhados a fazerem pesca de arrasto podem ter a embarcação apreendida e pagar uma multa.