O Partido para a Renovação Social (PRS) é um partido político de Guiné-Bissau. É um dos principais partidos do país, geralmente fazendo oposição ao PAIGC.

A abertura democrática de Guiné-Bissau permitiu a criação de diversos partidos no país, onde antes era permitido somente o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Kumba Ialá, que tinha sido expulso do PAIGC no ano anterior, fundou o PRS em janeiro de 1992.