Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)

11 de Agosto de 2021 - Noite

Tribunal da Relação guineense anula proibição de viajar a líder do PAIGC. Guiné-Bissau: Exame nacional experimental é um "fiasco". Moçambique: Incumprimentos no DDR levantam dúvidas sobre sustentabilidade do Acordo de Paz. Deslocados temem não poder voltar às suas casas em Cabo Delgado.