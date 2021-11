Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO ou OTAN)

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), muitas vezes designada por NATO ou Aliança Atlântica, é uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte assinado em abril de 1949.

A organização constitui um sistema de defesa coletivo através do qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. A sede da OTAN localiza-se em Bruxelas, na Bélgica, um dos 28 países membros. Algum tempo depois, os países do bloco socialista, liderados pela União Soviética, reagiram à formação desde bloco e criaram o Pacto de Varsóvia, em 1955, organização que tinha os mesmos preceitos de cooperação militar mútua em caso de ataque por parte de um país ou países não-alinhados. O Pacto de Varsóvia foi entretanto extinto.