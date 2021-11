A FAO é uma agência da Organização das Nações Unidas que pretende erradicar a fome. Foi fundada em 1945 e tem a sua sede em Roma, na Itália.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) é uma agência das Nações Unidas que conduz esforços a vários níveis com vista à erradicação da fome. Servindo países desenvolvidos e em desenvolvimento, a FAO funciona como um fórum neutro no qual todas as nações se encontram como iguais para negociar acordos e debater políticas. A FAO ajuda os países em desenvolvimento e os países em transição a modernizarem e melhorarem as práticas agrícolas, florestais e de pesca, para assegurar uma boa nutrição e segurança alimentar a todos os cidadãos.