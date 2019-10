Novo Governo toma posse na Guiné-Bissau

Sumos, bolachas e até "bifes" para diversificar rendimento do caju

Aposta no processamento

Em Ingoré, no norte da Guiné-Bissau, produtores de caju uniram-se na cooperativa Buwondena - juntamos, em dialeto local balanta - para apostar no processamento do caju. Antes, aproveitava-se apenas a castanha, desperdiçando o chamado pedúnculo, que representa cerca de 80% do fruto. Na cooperativa produzem-se agora vários produtos derivados do caju.