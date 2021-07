Nigéria: Sequestradores libertam 28 de mais de cem estudantes raptados

Os sequestradores haviam invadido a Escola Secundária Bethel Baptist no noroeste do estado de Kaduna no dia 5 de julho,raptando os estudantes que estavam nos seus dormitórios.

O rapto foi o mais recente perpetrado por bandos fortemente armados, que há muito atormentam o noroeste e o centro da Nigéria, pilhando, roubando gado e raptando, mas que ultimamente têm visado escolas e faculdades.

Os 28 estudantes libertados reuniram-se aos seus pais depois de terem sido libertados pntem (24.07), disse à AFP Joseph Hayab, o funcionário da Escola Bethel Baptist.

Imagem da Escola Baptista Bethel, em Kaduna.

Autocarros da igreja

"Conseguimos enviar autocarros da igreja para ir ao local onde os sequestradores os largaram para que nós os buscássemos", disse ele.

Ao todo, trinta e quatro das crianças raptadas estão agora livres, pois cinco escaparam anteriormente, e uma foi libertada por motivos de saúde, disse Hayab.

Algum dinheiro tinha sido pago ao bando, disse ele, recusando-se a dizer quanto. "O mais importante agora é conseguir que todas as crianças restantes sejam libertadas", disse.

A polícia estatal de Kaduna não esteve imediatamente disponível para comentários quando contatada pela agência AFP.

Das cinco crianças que escaparam a 21 de julho, duas foram encontradas pela polícia e as outras três fizeram o seu próprio caminho de regresso à escola, disse Hayab.

"Eles fugiram dos bandidos quando foram enviados para recolher lenha para cozinhar".

Após o rapto, o bando pediu comida à escola e um resgate para libertar os reféns.

Os raptos de viajantes nas estradas ou de pessoas influentes em troca de resgate são comuns na Nigéria (foto de arquivo).

Raptos são comuns

Os raptos de viajantes nas estradas ou de pessoas influentes em troca de resgate são comuns no país mais populoso de África.

Os islamistas de Boko Haram raptaram pela primeira vez crianças das escolas em 2014, quando levaram mais de 200 raparigas do seu dormitório em Chibok, causando um protesto público mundial.

Os raptos de crianças em idade escolar aumentaram acentuadamente desde então, com cerca de mil estudantes e alunos raptados em toda a Nigéria desde dezembro.

A maioria foi libertada após negociações por funcionários locais com os bandos de criminosos organizados.

Muitas, no entanto, continuam cativas, incluindo uma centena de crianças raptadas no início de junho de uma escola muçulmana no estado vizinho do Níger, e ainda mantidas como reféns.

"Os rapazes e raparigas de Tegina, alguns com apenas cinco anos, estão em cativeiro há 56 longos dias", tweetou o analista nigeriano Bulama Bukarti neste domingo (25.07).

"É evidente que os pais foram deixados completamente por sua conta, com o Governo estadual e federal a não fazerem quaisquer esforços concretos para libertar estas crianças indefesas".

O Presidente Muhammadu Buhari, que está sob fogo de críticas acirradas devido à crescente onda de insegurança no país, ordenou às forças de segurança que garantissem a libertação segura e precoce de todas as vítimas de rapto.