A Namíbia, oficialmente República da Namíbia, é um país da África Austral cuja capital é Windhoek e a língua oficial o inglês.

A Namíbia é limitada a norte por Angola e Zâmbia, a leste pelo Botswana, a sul pela África do Sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. Embora não faça fronteira com o Zimbabwe, menos de 200 metros da fronteira com a Zâmbia e Botswana separa-os nos seus pontos mais próximos. A maior parte do território da Namíbia tornou-se um protetorado do Império Alemão em 1884, tendo permanecido como colónia alemã até ao final da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, a Liga das Nações transferiu a sua administração para a África do Sul. O país tornou-se independente a 21 de março de 1990, após a Guerra de Independência da Namíbia liderada pela SWAPO, a Organização do Povo do Sudoeste Africano (em inglês: South West Africa People's Organization).