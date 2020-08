Namíbia rejeita oferta alemã de compensação por genocídio

O Presidente da Namíbia, Hage Geingob, considera que as reparações oferecidas pela Alemanha pelo genocídio dos grupos étnicos herero e nama na sua então colónia no início do século 20 são "inaceitáveis" e precisam de ser "revistas".

"Continuamos determinados a completar esta missão-chave", disse Geingob, na terça-feira (11.08), no final de uma reunião com o enviado especial para as negociações com a Alemanha, que já duram há cinco anos.

Pouco antes, o Governo tinha emitido uma declaração com a sua posição sobre o estado das negociações, especificando que a oferta da Alemanha, atualmente em cima da mesa, "ainda não é aceitável" para a Namíbia.

"A atual oferta de reparação feita pelo Governo alemão continua pendente", disse a Presidência da Namíbia, embora sem divulgar detalhes específicos sobre a proposta.

Pedido de desculpas

Em 2018, a Alemanha devolveu à Namíbia ossadas de namas e hereros

A Namíbia salientou que a Alemanha se recusa a falar de "reparação" nestas negociações, palavra que também foi evitada durante as negociações do país com Israel após o Holocausto.

A Alemanha recorreu à fórmula "cicatrização de feridas", considerada inadequada pela Namíbia. Os dois países estão agora a trabalhar num quadro de acordo que fala de "reconciliação".

Berlim comprometeu-se, contudo, a pedir desculpas incondicionais pelo massacre dos grupos étnicos namibianos.

Compensação monetária

No que diz respeito à compensação, a Namíbia está a fazer progressos na identificação e orçamentação de vários projetos que o país necessita em áreas como o abastecimento de água, eletrificação rural, estradas, habitação, educação ou desenvolvimento agrícola, entre outras.

Geingob instruiu o seu negociador, o embaixador Zed Ngavirue, a requerer de Berlim uma proposta reformulada.

Apesar dos progressos nas negociações, Berlim não prevê o pagamento de indemnizações individuais, ao contrário das exigências dos representantes dos povos herero e nama, que apresentaram uma queixa contra a Alemanha em Nova Iorque em 2017.

Um monumento em Windhoek comemora o primeiro genocídio do século 20

O primeiro genocídio do século 20

Os ocupantes alemães na Namíbia mataram dezenas de milhares de indígenas herero e nama entre 1904 e 1908. Os massacres são considerados o primeiro genocídio do século 20.

A 12 de janeiro de 1904 houve uma primeira revolta dos herero contra o domínio colonial alemão, seguida, em outubro, pela insurreção da população nama.

Estima-se que os soldados do Imperador Guilherme II tenham chacinado 65.000 hereros de uma população de 80.000 e pelo menos 10.000 dos 20.000 nama.

Este genocídio é considerado um precedente para outras limpezas étnicas.

Em 2015, os dois países começaram a negociar um acordo que combinaria um pedido oficial de desculpas da Alemanha, bem como a ajuda ao desenvolvimento.

Em novembro de 2019, o Parlamento alemão usou pela primeira vez a palavra "genocídio" para se referir a este massacre. O negociador alemão, Ruprecht Polenz, adiantou que o acordo com a Namíbia estava próximo.