Mundial de 2018 na Rússia

O Campeonato Mundial de Futebol de 2018 será a 21ª edição do evento organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). Terá lugar na Rússia, pela primeira vez anfitriã desta competição de futebol masculino.

Com onze cidades-sede, o torneio será disputado entre 14 de junho e 15 de julho de 2018. Estarão presentes 32 seleções nacionais. A Alemanha defende o título que a equipa treinada por Joachim Löw conquistou no Brasil no Mundial de 2014. Estas equipas classificaram-se para a Copa do Mundo de 2018 e participam para além da anfitriã Rússia: Europa: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Islândia, França, Polónia, Portugal, Sérvia, Suécia, Suíça. África: Egito, Nigéria, Marrocos, Senegal e Tunísia. América do Norte: Costa Rica, México e Panamá. América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai e Peru. Ásia e Oceano Pacífico: Arábia Saudita, Austrália, Coreia do Sul, Irão e Japão. A Itália e a Holanda, duas equipas que tradicionalmente faziam parte dos torneios, não conseguiram a classificação para o Mundial de 2018.