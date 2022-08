MPLA vence as eleições gerais em Angola – CNE

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola anunciou esta segunda-feira (29.08) a vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) nas eleições gerais de 24 de agosto.

O cabeça de lista do partido, João Lourenço, foi reeleito como Presidente da República. Esperança da Costa, a segunda da lista do MPLA, ocupará o cargo de vice-Presidente.

De acordo com a CNE, o MPLA obteve a maioria dos votos (51,17%) e elegeu 124 deputados. Já a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o maior partido da oposição, conquistou 43,95% e 90 deputados.

O Partido de Renovação Social (PRS, 1,14%), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA, 1,06%) e o estreante Partido Humanista de Angola (PHA, 1,02%) elegeram, cada um, dois parlamentares, de acordo com os resultados definitivos anunciados pela CNE. A Convergência Ampla de Salvação Nacional - Coligação Eleitoral (CASA-CE, 0,76%), a Aliança Patriótica Nacional (APN, 0,48%) e o Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO, 0,42%) não elegeram quaisquer deputados.

Ao todo, mais de 14 milhões de eleitores foram chamados a votar nas eleições de 24 de agosto. Segundo a CNE, a participação eleitoral rondou os 44,82%. Foram ainda registados 1,67% de votos brancos e 1,15% de votos nulos.

Na sexta-feira passada (26.08), o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, contestou a vitória do MPLA nas urnas, citando irregularidades na contagem dos votos. Pediu, por isso, a criação de uma comissão, com a participação da comunidade internacional, para comparar as atas eleitorais da CNE com as que o partido tem em sua posse.