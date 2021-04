Morreu o Presidente do Chade Idriss Déby

O Presidente Idriss Déby, de 68 anos, morreu em consequência de ferimentos sofridos enquanto comandava o exército num combate no norte contra rebeldes da Frente para a Mudança e Concórdia no Chade (FACT), durante o fim de semana, anunciou o porta-voz dos militares na televisão estatal.

"É com profunda amargura que anunciamos ao povo chadiano a morte esta terça-feira, 20 de abril de 2021, do marechal do Chade", enquanto "defendia a integridade territorial no campo de batalha", anunciou o porta-voz do Exército, general Azem Bermandoa Agouna, numa declaração lida na TV Tchad.

Entretanto, um conselho militar tomou o poder no Chade. O filho do chefe Estado Mahamat Idriss Déby Itno, chefe da guarda presidencial, foi nomeado como seu sucessor.

A morte de Idriss Déby, um dos líderes africanos há mais tempo no poder, ocorre um dia depois de ter sido anunciado como vencedor das presidenciais de 11 de abril e reeleito para um sexto mandato, com 79,32% dos votos, segundo resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral Independente.

Exército do Chade tem estado envolvido em combates contra grupo de rebeldes no norte

Combates no norte

Na segunda-feira (19.04), o Exército chadiano anunciou a morte mais de 300 rebeldes. O grupo FACT lançou uma ofensiva a partir das suas bases na Líbia, a 11 de abril, dia das eleições presidenciais no Chade.

Cinco soldados também foram mortos e outros 36 foram feridos em combates contra os rebeldes no passado sábado (17.04), além de terem capturado três líderes da FACT, disse o general Agouna, porta-voz dos militares.

Já os rebeldes da FACT, um movimento militar e político rebelde, fundado em 2016, que procura desestabilizar o governo, informou, numa declaração divulgada no domingo (18.04), que tinha "libertado a região de Kanem", onde os combates tiveram lugar.

(em atualização)