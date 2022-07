Morreu o ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos

"O Executivo da República de Angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de Sua Excelência o ex-Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11h10, após prolongada doença", informa a Presidência em comunicado, apelando ainda "à serenidade de todos neste momento de dor e consternação".

O Governo angolano "inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis", é ainda referido na mesma no

