Moçambique: Tabela Salarial Única penaliza funcionários mais velhos e experientes

A dura vida dos trabalhadores informais de Moçambique

À espera de um emprego

A atividade informal mais concorrida é o comércio - trabalho pelo qual optam, enquanto aguardam por um emprego formal. Muitos estão a investir o lucro para pagar os estudos, além do próprio sustento. Não é novidade encontrar um jovem com curso superior a vender nas ruas de Chimoio. Alguns têm vergonha de fazer o negócio e acabam se envolvendo em atos criminosos ou com as drogas.

Autoria: Bernardo Jequete (Chimoio)