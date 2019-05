Moçambique: Recenseamento eleitoral já sob os radares da sociedade civil  

Campanha eleitoral em Moçambique

Comité da FRELIMO em Nampula

Também a FRELIMO investe no maior círculo eleitoral do país. O edifício da sede regional da campanha do partido no poder, localizado no centro de Nampula, tem a fachada coberta por cartazes publicitários do partido no poder e do seu candidato à sucessão presidencial, Filipe Nyusi.