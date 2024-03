Tempestade "Filipo": Milhares de moçambicanos sem luz

"[A tempestade] está a criar danos no sistema elétrico das regiões afetadas, com registo de situações de queda de postes, alagamento de equipamentos e rompimento de cabos elétricos", refere a EDM, num comunicado enviado à comunicação social.

Na região sul de Moçambique, em Inhambane, pelo menos 83.000 pessoas dos distritos de Mabote, Morrumbene, Mapinhane, Massinga, vila de Jangamo, Ligogo e cidades de Vilanculos e Inhambane estão sem corrente elétrica.

No centro, a EDM contabiliza 11.500 pessoas sem energia em Tambara, Chiramba, localidade de Savane e Muanza, bairros da Cerâmica, Tâmara, Inhamizua, Matadouro, Munhava, Matope, Ngangau, Six Miles, Ndunda e Zona Industrial.

Já no norte, a tempestade causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica a um total de 4.256 clientes do distrito de Eráti, acrescenta o documento da EDM.

A Eletricidade de Moçambique disse que estão no terreno equipas técnicas para a reposição gradual do sistema, referindo, entretanto, que as condições atmosféricas e a dificuldade de acesso a algumas regiões "têm sido os maiores obstáculos e concorrem para a demora na reposição do fornecimento da corrente elétrica.

A EDM apela para a tomada de medidas de prevenção e segurança face à tempestade, evitando, entre outros, o contacto com qualquer equipamento elétrico, o uso de ferramentas elétricas ao ar livre, em condições de humidade, descalço ou com o corpo molhado e desligar o quadro geral e todos os eletrodomésticos.

"Pelos transtornos que esta situação está a causar aos seus estimados clientes, a Eletricidade de Moçambique E.P. apresenta sinceras desculpas e apela à compreensão de todos", conclui o comunicado.

"Filipo" deixa sem comunicações distrito de Machanga

Os primeiros efeitos da tempestade tropical severa "Filipo" deixaram o distrito de Machanga, no sul da província de Sofala, centro de Moçambique, sem comunicações, afirmou o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres (INGD).

"Ainda são dados preliminares, temos indicações que o distrito de Machanga é que foi mais fustigado (…). Estamos sem comunicação telefónica com as autoridades locais e os nossos pontos focais. Não temos informações concretas, mas os primeiros sinais indicavam registo de alguns danos em infraestruturas", disse Aristides Armando, delegado do INGD, numa conferência de imprensa de balanço na cidade da beira, centro de Moçambique.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique confirmou hoje que a tempestade tropical severa "Filipo" entrou no continente pelas 05:00, pelo distrito de Inhassoro, província de Inhambane, seguindo para sudoeste, nomeadamente Maputo.

Antes da chegada à província de Inhambane, os primeiros impactos do fenómeno afetaram, sobretudo, os distritos de Búzi e a cidade da Beira, além de Machanga, que faz fronteira com a província de Inhambane.

"As equipas estão neste momento a deslocar-se ao terreno para fazer o levantamento das infraestruturas destruídas total e parcialmente, sobretudo em Machanga e Búzi. Estamos também a fazer o levantamento da lista dos necessitados, que integra maioritariamente pessoas cuja habitações foram derrubadas pela intensidade do vento e chuvas", acrescentou Aristides Armando, acrescentando que nos distritos afetados as aulas foram suspensas.