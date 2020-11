Moçambique: Líder dissidente Mariano Nhongo culpa Governo por falta de diálogo

Segundo Nhongo, a falta de sinceridade do Governo da FRELIMOem Maputo está na origem do fracasso da aproximação, que terminou em 31 de outubro, o que conduziu a nova falha na aproximação com o seu grupo.

Em declarações à agência de notícias portuguesa Lusa, Mariano Nhongo disse que durante o período em causa foram sequestrados membros da oposição. O líder dissidente da Renamo acusa as forças estatais de terem sequestrado e enforcado um delegado do partido numa localidade de Gondola (Manica) na terça-feira, dia 3 de novembro.

A falta de sinceridade originou o fracasso da tentativa de reaproximação, disse Nhongo. Acrescentou ainda que o Governo voltou a impor a adesão dos dissidentes ao processo de desarmamento, sem divulgar uma petição com as reivindicações que o grupo enviou há um ano. A divulgação tinha sido condição imposta pelo líder dissidente, que se recusa a divulgá-la unilateralmente.

O antigo estratega militar de Afonso Dhlakama, ex-presidente da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), acrescentou que perdeu a confiança no enviado especial das Nações Unidas, Mirko Manzoni, a quem denunciou novos incidentes com os membros do seu grupo. Nhongo disse que quer uma mediação equilibrada e não de um diplomata "que se encosta para um lado".