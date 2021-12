Moçambique com défice de três mil professores no ensino primário

O ano letivo de 2022 em Moçambique vai arrancar, em fevereiro, com um défice de três mil professores no ensino primário, informou hoje à Lusa a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

O plano do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano apontava para a necessidade de contratação de um total de 12 mil professores para o novo ano letivo, mas devido a limitações orçamentais serão contratados apenas nove mil, explicou Gina Guibunda.

"Não temos meios para ter mais professores, na medida em que as contratações são feitas com base na disponibilidade orçamental. Portanto, o que fazemos normalmente é sensibilizar os professores para que se esforcem um pouco mais, principalmente num período em que a pandemia nos está a limitar no número de alunos por sala", declarou Gina Guibunda.

No ano letivo de 2022, o Ministério da Educação de Moçambique espera mais 1,3 milhões de novos alunos no ensino primário, o que vai elevar o número total de estudantes naquele nível para cerca de oito milhões.

No ensino público, Moçambique conta com um total de 13.337 escolas primárias e 677 escolas secundárias, segundo dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.