MDM: Delegado provincial de Inhambane afastado por desvio de fundos

O delegado político provincial do partido do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) em Inhambane, Raimundo Faduco, viu-se obrigado a renunciar ao cargo por causa de clivagens com membros e simpatizantes do partido, alegações de desvio de fundos e nepotismo.

Raimundo Faduco já não é delegado desde a última quarta-feira (10.08). Contatado pela DW África, confirma que deixou o cargo, mas nega que tenha havido desvio de fundos dentro do partido.

“Segundo os estatutos, compete ao presidente nomear e demitir o delegado. Agora, já não sou delegado porque é uma mudança normal", disse Faduco, que acrescentou: "Nem cinquenta centavo srecebia por mês, e usávamos do nosso dinheiro para trabalhar. Portanto, desviar que dinheiro?”

Insatisfação dos membros

Segundo Joel Jeremias, membro do MDM em Inhambane, o partido enviava dinheiro mensalmente para o funcionamento da delegação provincial, mas deixou de o fazer na sequência de alegações de desvios, nepotismo e mau ambiente. Por isso, os membros do MDM pediram a retirada do delegado provincial.

“Com a vinda do presidente do partido, concretizou-se o afastamento. O comportamento dele já não certo", disse Jeremias à DW África.

Nádia Impasso, membro do partido membro do Movimento Democrático de Moçambique desde a sua fundação, também não esconde a sua decepção com o ex-delegado:. “Fazia coisas quando queria e não reunia com os membros. Por estes motivos e do que se falou, é que a lei não permite que ele continue delegado."

Nelson Miguel, o novo delegado provincial, diz ser prematuro falar à imprensa sobre a sua indicação para substituir Raimundo Faduco.

Refrescamento e maior dinamismo no partido

A decisão de afastar Raimundo Faduco materializou-se durante uma visita do presidente da formação política, Lutero Simango, à província.

Lutero Simango disse à DW Africa que a retirada do delegado provincial é uma estratégia política, destinada a "criar um princípio de rotatividade na liderança do partido. A decisão tomada aqui em Inhambane visa precisamente criar o refrescamento e dar maior dinamismo no nosso trabalho político para melhor preparar os quadros para o combate político,” disse.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) é um partido político de Moçambique, criado a partir de umadissidência da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

