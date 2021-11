A Mauritânia, oficialmente República Islâmica da Mauritânia, é um país situado no noroeste do continente africano. Tem capital em Nouakchott e como línguas oficiais o francês e o árabe.

A Mauritânia situa-se na região do deserto do Saara e faz fronteira com o oceano Atlântico a oeste, com o Senegal a sudoeste, com o Mali a leste e sudeste, com a Argélia a nordeste e com o Marrocos a noroeste. A capital e maior cidade é Nouakchott, localizada na costa do Atlântico. O país é conduzido por um sistema de República semipresidencialista. A tensão e conflito entre os vários grupos étnicos da região continua a ser um dos principais desafios à unidade nacional. A Mauritânia tornou-se independente de França em 28 de novembro de 1960.