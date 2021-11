Martin Schulz é um político alemão do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) (filiado à Internacional Socialista). Schulz é candidato à chanceler nas eleições de 2017.

Martin Schulz foi eleito Presidente do Parlamento Europeu a 17 de janeiro de 2012. Depois de abdicar destas funções em 2016, foi eleito presidente do SPD, em março de 2017, e designado candidato a chanceler nas eleições de 2017. Martin Schulz nasceu a 20 de dezembro de 1955 e cresceu em Hehlrath, na Alemanha, próximo da cidade de Aachen e das fronteiras germano-belgo-neerlandesas. Tendo aderido ao Partido Social-Democrata alemão com 19 anos, deu início à sua carreira política aos 31 anos, ao ser eleito o mais jovem presidente de câmara do estado da Renânia do Norte-Vestefália, funções que exerceu durante 11 anos no município de Würselen.