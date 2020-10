Mali: Militares ocupam pastas-chave no Governo de transição

Conservar os manuscritos de Tombuctu

Contrabandeados em caixas de chumbo

Quando os islamitas começaram a destruir monumentos no norte do Mali em 2012, um grupo de cidadãos consternados transportou clandestinamente centenas de milhares de manuscritos de Tombuctu para a capital maliana, Bamako, no sul do país. Aqui foram depositados num edifício de residências, para aguardar a restauração e digitalização.