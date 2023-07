Médicos em Moçambique iniciam greve de três semanas

Arrancou hoje em Moçambique a terceira fase da greve dos médicos. Com a paralisação de 21 dias, prorrogáveis, a classe contesta os cortes salariais com a aplicação da nova tabela e a falta de pagamento de horas extras.

Durante a greve serão garantidos os serviços mínimos, nomeadamente nas urgências, que serão prestados por médicos estrangeiros, outros que são militares "e, querendo, médicos que ocupam cargos de direção e chefia", explicou Henriques Viola, secretário-geral da Associação Médica de Moçambique (AMM), em entrevista à STV, parceira da DW.

Em comunicado agora divulgado, o Ministério da Saúde de Moçambique (Misau) reconhece os desafios que o setor enfrenta e diz que tem tido diálogos permanentes com os médicos e profissionais da saúde para encontrar soluções.

O Misau apela, por isso, aos médicos para que continuem no caminho do diálogo e suspendam a greve convocada para as próximas três semanas.

Serão garantidos os serviços mínimos durante a greve de 21 dias Foto: Luciano da Conceiçao/DW

"Falta de transparência"

A AMM justifica a decisão do regresso à greve, após a suspensão de uma outra convocada em dezembro, com a ausência de resultados nos entendimentos alcançados com o Governo nas negociações realizadas no final do ano passado.

A classe médica moçambicana tinha já anunciado o seu descontentamento em novembro do ano passado, quando adiaram uma primeira greve, após encontros com os ministros da Economia e da Saúde, para "dar tempo ao Governo" de "implementar os princípios acordados".

A AMM aponta a "mudança constante de interlocutores por parte do Governo" e a falta de transparência sobre a "forma como os salários dos médicos estão a ser ou não processados" como alguns dos pontos que determinaram o fracasso das negociações até esta altura.

A implementação da nova tabela salarial na função pública está a ser alvo de forte contestação por parte de várias classes profissionais, com destaque para os médicos, juízes e professores.