Liberdade de expressão na Guiné-Bissau

Há pessoas impedidas de sair da Guiné-Bissau? PAIGC exige inquérito

Denúncias de uma suposta lista de pessoas impedidas de sair da Guiné-Bissau inquietam o PAIGC. Nessa lista estaria o nome do líder do partido, Domingos Simões Pereira. Ministério do Interior diz que não sabe de nada.