Guiné-Bissau

Líder do PAIGC impedido de sair da Guiné-Bissau

O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, foi hoje impedido de fazer o 'check-in' no voo da Euroatlantic com destino a Lisboa, confirmou o próprio à agência Lusa.

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, confirmou esta sexta-feira (23.07) à agência Lusa: "Eu enviei uma pessoa para fazer o 'check-in' e apareceu uma senhora a dizer que não posso fazer o 'check-in' e viajar por ordens superiores". O líder do PAIGC disse que vai ao aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, para perceber exatamente quais são as "ordens superiores". O empresário guineense Veríssimo Nancassa, próximo do PAIGC, também foi impedido de viajar em junho por "ordens superiores". Na sequência do impedimento de viagem do empresário, a imprensa guineense noticiou a existência de uma lista de pessoas impedidas de viajar. Na altura, as autoridades guineenses, nomeadamente o Ministério do Interior, disseram desconhecer totalmente a existência de qualquer lista.

