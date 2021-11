Jürgen Klopp é um ex-futebolista e treinador alemão natural de Estugarda. Atualmente comanda o Liverpool.

Assim que terminou a sua carreira como futebolista no Mainz 05, Jürgen Klopp iniciou em 2001 a sua trajetória como treinador no mesmo clube. Esteve desde 1990 ao serviço do Mainz 05, depois de ter passado uma época pelo Rot-Weiss Frankfurt. Jürgen Klopp manteve-se no Mainz 05 até 2008. Entre 2008 e 2015, foi treinador do Borussia de Dortmund, tendo vencido a Bundesliga duas vezes (2010–11, 2011–12), uma vez a Taça da Alemanha (2011-12) e duas vezes a Supertaça da Alemanha (2012-13 e 2013-14). É, desde 2015, treinador do Liverpool. Curiosamente, o seu colega Thomas Tuchel sucedeu duas vezes a Jürgen Klopp como treinador: primeiro no Mainz 05, a seguir no Borussia de Dortmund.