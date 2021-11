A Itália é uma república parlamentar localizada no centro-sul da Europa, cuja capital é Roma e a língua o italiano. Faz parte dos 28 estados da União Europeia.

Ao norte, a Itália faz fronteira com França, Suíça, Áustria e Eslovénia. Os Estados independentes de San Marino e do Vaticano são enclaves no interior de Itália, enquanto Campione d'Italia é um exclave italiano na Suíça. É a quinta nação mais populosa da Europa. A Itália membro fundador da União Europeia (UE) e faz parte integrante da zona euro, além de ser membro do G8, G20, Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Organização Mundial do Comércio (OMC), Conselho da Europa e a Organização das Nações Unidas (ONU).