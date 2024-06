Euro 2024: 'Pesos pesados' passam aos oitavos de final

A Itália qualificou-se esta segunda-feira (24.06) para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao empatar 1-1 com a Croácia, ‘atirada' para o terceiro lugar, num resultado que também apurou Inglaterra, Países Baixos e França.

No fecho do Grupo B, um golo de Luka Modric, aos 55 minutos, depois de falhar um penálti, deu vantagem aos croatas, mas, aos 90+8, os campeões em título restabeleceram a igualdade, graças a um golo do suplente Mattia Zaccagnia.

A Espanha, que já estava apurada, venceu por 1-0 a Albânia, que ficou no quarto posto (um ponto) e foi eliminada, graças a um golo de Ferran Torres, aos 13 minutos, e venceu o grupo com o pleno de nove pontos, contra quatro da Itália e dois da Croácia, que dificilmente será um dos quatro melhores terceiros. A Espanha não sofreu nenhum golo durante a fase de grupos.

Itália 'reboca' Inglaterra, Países Baixos e França

Tendo em conta que a Croácia foi terceira do Grupo B com dois pontos pontos, depois de a Hungria fechar como terceira do A com três, Inglaterra (Grupo C) e Países Baixos e França (ambas do Grupo D), todos com quatro, selaram o apuramento no 'sofá', uma vez que, nos seus agrupamentos, serão, no mínimo, terceiros.

Portugal, de Ronaldo, juntou-se aos pesos pesados nos oitavos Foto: Sebastian Räppold/Matthias Koch/picture alliance

Luka Modric colocou a Croácia em vantagem ao marcar um golo aos 55 minutos, mostrando uma reação que não condiz com os seus 38 anos de idade. A Croácia, terceira classificada, tem apenas dois pontos e tem de esperar para ver como se desenrolam os Grupos C e F.

Os grupos C e F vão ser decididos nos próximos dias, mas a qualificação parece improvável.

A Espanha, tricampeã europeia, já se tinha qualificado como vencedora do Grupo B depois de derrotar a Croácia e a Itália, e defrontará o terceiro classificado dos grupos A, D, E ou F, no domingo, em Colónia.

A Itália defronta a Suíça no sábado, em Berlim.

Tendo em conta que a Croácia foi terceira do Grupo B com dois pontos, depois de a Hungria fechar como terceira do A com três, Inglaterra (Grupo C) e Países Baixos e França (ambas do Grupo D), todos com quatro, selaram o apuramento no ‘sofá', uma vez que, nos seus agrupamentos, serão, no mínimo, terceiros.

Modric, o mágico croata

Luka Modric marcou contra a Itália para se tornar o mais velho de sempre a marcar num Campeonato da Europa Foto: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Uma ovação de pé, um prémio de Homem do Jogo e um recorde. Mas a estrela croata Luka Modric não estava com vontade de festejar, independentemente das distinções, depois daquela que poderia ter sido a sua última participação num grande torneio.

O golo que marcou não foi suficiente para garantir a permanência da sua equipa na competição. A Croácia precisa de uma série improvável de outros resultados para se manter no Euro 2024.

Modric, que tem 38 anos e 289 dias, marcou o primeiro golo, um minuto depois de ter falhado uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma. O recorde anterior pertencia a Ivica Vastic, que tinha 38 anos e 257 dias quando marcou pela Áustria contra a Polónia no Euro 2008.

Modric foi aplaudido de pé pelos adeptos quando saiu aos 80 minutos, e foi novamente aplaudido quando apareceu na conferência de imprensa pós-jogo.

Um jornalista italiano começou por dizer a Modric que ele era um dos jogadores mais magníficos que alguma vez tinha visto. Disse que não tinha nenhuma pergunta a fazer, apenas um pedido para que nunca se reformasse de jogar.

Vimos último jogo de Modric num Europeu de futebol? Foto: EPA/FILIP SINGER

Modric pareceu genuinamente comovido com as palavras amáveis. "Também eu gostaria de continuar a jogar para sempre, mas provavelmente chegará uma altura em que terei de pendurar as chuteiras", respondeu. "Vou continuar a jogar".

No início deste mês, Modric prolongou o seu contrato por mais um ano no Real Madrid, onde acumulou uma impressionante quantidade de troféus desde que chegou de Tottenham em 2012, incluindo outra Liga dos Campeões e o título da liga espanhola, na época passada.

Modric disputou 178 jogos pela seleção croata desde a sua estreia aos 20 anos, sob o comando de Zlatko Kranjcar, em 2006. O vencedor da Bola de Ouro de 2018 está a disputar o seu quinto Campeonato da Europa. O seu golo contra a Itália elevou a sua contagem para quatro golos em 16 jogos no torneio.