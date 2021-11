O Hannoverscher Sportverein von 1896 e. V., ou Hannover 96, é um clube desportivo alemão, fundado a 12 de abril de 1896, com sede em Hannover, na Baixa Saxônia no norte da Alemanha.

O clube foi criado em 1896 como Hannoverscher FC 1896 por sugestão de Ferdinand-Wilhelm Fricke, fundador do clube de râguebi FV 1878 Hannover. O interesse inicial circunscrevia-se ao atletismo e ao râguebi. Posteriormente o futebol veio a associar-se ao clube. Em 1913, a agremiação fundiu-se com o Ballverein Hannovera von 1898 para a formação do Hannoverscher Sportverein (HSV) von 1896. O clube detém dois títulos do Campeonato de Futebol Alemão (1937-38, 1953-54) e uma Taça da Alemanha (1991-92). O estádio é a HDI-Arena.