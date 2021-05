Guiné-Bissau: Umaro Sissoco Embaló exonera ministro das Pescas

Casamança: Um conflito (quase) esquecido

Negociações falhadas

Houve várias tentativas de um cessar-fogo nos anos 90, que não duraram muito tempo, em parte porque o braço armado do MFDC continuou a fragmentar-se. Apesar de várias tentativas do fundador do MFDC, Augustin Diamacoune Senghore, para alcançar um acordo com o Governo do Senegal, só entre 1997 e 2001 centenas de pessoas foram mortas e milhares tiveram de fugir.