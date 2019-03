Guiné-Bissau: Resultados provisórios passam a finais a partir desta sexta-feira anuncia CNE

Domingos Simões Pereira: PAIGC aceita mandato para dirigir e unir a Guiné-Bissau

Líder do PAIGC lamenta o facto de os números anunciados pela CNE não coincidirem com as expetativas do partido - obter a maioria absoluta - mas garante que aceita os resultados e vai estabelecer as "alianças necessárias" para a estabilidade. Sobre a futura relação com José Mário Vaz, Domingos Simões Pereira sublinha: "Nunca afirmei estar indisponível para trabalhar com o Presidente da República".