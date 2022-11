Guiné-Bissau: Recenseamento eleitoral começa a 10 de dezembro

O ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, salientou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que estava a cumprir com o previsto na lei, que determina que a data do recenseamento de cidadãos eleitores deve ser anunciada 30 dias antes.

"O artigo 21 da lei número 11 / 2013 estipula que o Governo, através do departamento competente, deve anunciar a data do início do recenseamento eleitoral 30 dias antes. Estamos hoje aqui, precisamente, para cumprir com as formalidades anunciando que a data do início do recenseamento eleitoral, em todo o território nacional assim como na diáspora, terá lugar no próximo dia 10 de dezembro do ano em curso", afirmou.

O governante aproveitou para "lançar um vibrante apelo" aos cidadãos com capacidade eleitoral para comparecerem nos locais do recenseamento a serem anunciados e aos partidos políticos para promoverem ações que façam do processo eleitoral "um ato ordeiro, cívico e pacífico".

Fernando Gomes notou que qualquer partido que venha a vencer as eleições "será sempre um partido guineense", daí que reforçou a necessidade de o processo decorrer "na paz e tranquilidade".

"Vamos, mais uma vez, demonstrar ao mundo que o guineense é um povo ordeiro e pacífico", defendeu.

O ministro da Administração Territorial afirmou ainda que o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, irá "oportunamente" anunciar a data em que as eleições legislativas antecipadas vão ter lugar, conforme manda a Constituição da República, disse.