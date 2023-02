Guiné-Bissau prolonga recenseamento eleitoral

Na véspera do fim do recenseamento eleitoral, o Governo guineense decidiu prorrogar o processo por mais duas semanas.

O Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira (09.02) que aprovou uma proposta para a prorrogação do recenseamento eleitoral "por um período suplementar de 15 dias, em toda a extensão do território nacional".

No comunicado do Conselho de Ministros, consultado pela DW, não são avançados os motivos para o prolongamento do processo. Ainda em meados de janeiro, a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Felizberta Moura Vaz, referiu que o processo eleitoral estava "a decorrer num bom ritmo e com toda a normalidade de acordo com as expetativas criadas". Segundo os últimos dados oficiais, 86% dos 844.087 eleitores já teriam sido recenseados.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) exigiu, no entanto, uma auditoria independente aos dados do recenseamento eleitoral, por suspeitas de que o processo em curso está "à partida viciado" e é "propenso a criar conflitos nas eleições legislativas".

O recenseamento começou a 10 de dezembro e deveria terminar esta sexta-feira (10.02). As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para 4 de junho e o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, avisou o Governo no início de fevereiro que o escrutínio não deveria ser adiado "nem por um dia".

(em atualização)