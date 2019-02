Guiné-Bissau: Professores dispostos a avançar com greve

Guiné-Bissau: futebol descalço entre os buracos da rua

Diamantes anónimos

A Guiné-Bissau é uma mina de diamantes anónimos no futebol. Apesar dessa potencialidade ser reconhecida, o desporto rei foi relegado para segundo plano. Num país onde as escolas públicas andam em constante paralisação e com sucessivas greves de professores, as crianças preenchem o seu tempo com partidas de futebol nas estradas e nas ruas esburacadas.