Lideranças políticas reconhecem resultados eleitorais

Logo após a divulgação dos resultados provisórios pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, o Presidente Sissoco Embaló e líderes do MADEM-G15 e do PRS reconheceram a vitória do PAI – Terra Ronka.

O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, oriundo do Movimento para Alternância Democrática, que ficou em segunda posição nas eleições, reagiu aos resultados eleitorais, afirmando que "não há inimigos permanentes" - em alusão às suas declarações anteriores, em que prometia não nomear Domingos Simões Pereira ao cargo de primeiro-ministro.

Mas agora que a coligação dirigida por Simões Pereira venceu as eleições, o chefe de Estado guineense deixou uma garantia.

"Da minha parte, respeitando os resultados eleitorais e nos termos da Constituição da República, nomearei e darei posse ao primeiro-ministro proposto pelo partido vencedor, neste caso o PAI Terra Ranka," disse Sissoco Embaló.

O Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15) também reagiu aos resultados, através do seu coordenador Nacional, Braima Camará: "Quero dirigir-me ao engenheiro Domingos Simões Pereira, na qualidade do cabeça de lista e candidato do PAI Terra Ranka, pelos resultados das eleições [legislativas] do dia 04 de junho".

Camará disse ainda que o seu partido fará uma "oposição construtiva":

PRS e PAI - Terra Ronka

O Partido da Renovação Social, na voz do seu presidente-interino, também reconheceu os resultados eleitorais.

"Deu no que deu [a nossa participação nas eleições legislativas], o povo da Guiné-Bissau ainda não estava convencido e compreendemos de temos que respirar a vontade do povo. Vamos subscrever os mandatos que nos deram e vamos preparar para o futuro do nosso partido," afirmou Fernando Dias.

Domingos Simões Pereira, cabeça de lista da Plataforma da Aliança Inclusiva, que ganhou as eleições, promete pronunciar-se em breve. Mas Muniro Conté, porta-voz do PAIGC, deixou um recado aos adversários.

"Só pedimos aos nossos adversários que, desta vez, nos deixem governar. Nós, nas urnas, ganhamos sempre," afirmou.

Fazem parte da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka, o PAIGC, a União para a Mudança (UM), o Partido Social Democrata (PSD), o Movimento Democrático Guineense (MDG) e o Partido da Convergência Democrática (PCD).

Resultados das urnas

Depois de dias de espera, com os guineenses em expetativa, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Npabi Cabi anunciou os resultados provisórios das legislativas esta quinta-feira (08.06):

"[A Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau] APU-PDGB [alcançou] um mandato. [A Plataforma da Aliança Inclusiva] — PAI Terra Ranka [conquistou] 54 mandatos. O MADEM-G15 [obteve] 29 mandatos. [O Partido dos Trabalhadores Guineenses] PTG [obteve] seis mandatos. [E o Partido da Renovação Social] PRS [ficou] com 12 mandatos".

Suportada pela maioria das bases políticas do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a PAI - Terra Ranka obteve assim a maioria absoluta no Parlamento guineense.