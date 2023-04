Guiné-Bissau: Governo suspende rádios Sol Mansi e Jovem

As autoridades da Guiné-Bissau mandaram suspender as emissões das rádios Sol Mansi, da igreja católica, e Jovem, alegando falta de pagamento da licença provisória, segundo fontes das duas estações citadas pela agência de notícias Lusa. As rádios continuam, no entanto, a funcionar.

Casimiro Cajucan, diretor da Rádio Sol Mansi, e Alison Cabral, da Rádio Jovem, confirmaram que receberam, na quarta-feira, uma notificação da Inspeção-Geral do Ministério da Comunicação Social a informar da ordem de encerramento das emissões.

"De facto, a rádio recebeu a notificação do Governo, mas na verdade a rádio não encerrou as suas emissões e nem vai encerrá-las", afirmou o diretor da Sol Mansi, a partir do Brasil, onde se encontra em missão de serviço.

Diálogo com o Ministério da Comunicação Social

Casimiro Cajucan explicou que a Sol Mansi, que tem cobertura em todo o território da Guiné-Bissau, está em conversações com o Ministério da Comunicação Social no sentido de se encontrar uma plataforma de entendimento, que disse, passará pelo pagamento do valor da licença.

Em causa, adiantou Cajucan, a Sol Mansi devia pagar o total de 1,5 milhões de francos cfa (cerca de 2.286 euros) referentes à licença provisória de 2022. "A rádio Sol Mansi tem uma excelente relação com as autoridades. Podemos garantir aos nossos ouvintes que a rádio não vai fechar, estamos a dialogar", observou Casimiro Cajucan.

O diretor da Sol Mansi aproveitou para "tranquilizar os fiéis católicos", que costumam acompanhar as emissões religiosas da estação, de que as atividades da Semana Santa serão transmitidas.

Três feridos no ataque a rádio privada em Bissau To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vamos pagar", diz rádio Jovem

O diretor da rádio Jovem, pertencente à Rede Nacional das Associações Juvenis (RENAJ) da Guiné-Bissau, uma plataforma que agrupa associações de jovens, Alison Cabral, disse à Lusa que recebeu a mesma notificação de encerramento, mas ainda tem as emissões no ar.

"Estamos a analisar a forma de cumprir com o que diz o Governo. Vamos pagar", afirmou Cabral, cuja rádio apenas emite para Bissau.

Alison Cabral explicou que estão em causa 250 mil francos cfa (cerca de 381 euros) referentes ao pagamento da licença provisória de 2022.

A ordem de suspensão das emissões das duas estações de rádio é tema das conversas nas redes sociais de guineenses, com muitos a interpretarem a decisão como uma "medida tomada pelo Governo devido ao aproximar da campanha eleitoral" para as legislativas de 4 de junho.