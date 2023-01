Guiné-Bissau: CNE diz que processo eleitoral decorre "bem"

Felizberta Moura Vaz, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, diz que o processo eleitoral "está a decorrer num bom ritmo e com toda a normalidade de acordo com as expetativas criadas".

Depois da apresentação do relatório síntese sobre fiscalização e supervisão das mesas de registo eleitoral em curso no país, a juíza guineense disse que a CNE constatou "falta de combustível e toners" em algumas zonas, bem como insuficiência de boletins de recenseamento em algumas brigadas, situações que foram ultrapassadas, mas que atrasaram os trabalhos.

Felizberta Moura Vaz, porta-voz da CNE Foto: DW/B. Darame

549.155 eleitores recenseados

No relatório, a CNE pede ao Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) para "fazer todas as diligências necessárias para que os meios logísticos necessários e indispensáveis sejam disponibilizados em tempo útil para não dificultar os trabalhos no terreno".

É pedido também ao GTPAE para "reforçar as ações de campanha de sensibilização e informação através da comissão de recenseamento junto a potenciais eleitores" e o "seguimento e controlo de atividades em todas as regiões" para se "inteirar de eventuais dificuldades".

O gabinete deve também "reforçar o rigor e disciplina no funcionamento de brigadas de recenseamento, tendo em atenção as relações interpessoais com os cidadãos que recorrem aos serviços para efeitos ou inscrição", salientou Felizberta Moura Vaz.

A CNE exortou ainda o Governo a "redobrar os esforços para suprir os atrasos verificados no início do recenseamento eleitoral no estrangeiro, de forma a evitar o seu impacto negativo no cronograma eleitoral em curso".

O GTAPE anunciou na semana passada que 65,6% dos guineenses com capacidade eleitoral estão recenseados para as legislativas de 04 de junho. "Dos 844.087 eleitores previstos, 549.155 estão recenseados, atingindo nestes últimos dias 65,6%. Este é o número de recenseados nestes últimos 30 dias", afirmou Gabriel Gibril Baldé, o diretor-geral do GTAPE.