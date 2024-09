Guiné-Bissau: "Disputas" no centenário de Amílcar Cabral

A terra natal do fundador da nacionalidade guineense, Bafatá, será palco de "uma disputa de atenções" entre o PAIGC, partido fundado por Cabral e atualmente na oposição, e as autoridades políticas que governam o país.

Na quinta-feira (12.09), data em que se assinala o nascimento de Cabral (12 de setembro de 1924), o Governo inaugura o busto de Amílcar Cabral, no largo do mercado central e a escassos metros da casa onde o líder revolucionário nasceu há 100 anos, tendo o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) agendado uma série de atividades, também em Bafatá, no âmbito das celebrações do "setembro vitorioso".

As atividades, que incluem o congresso da organização das mulheres e um simpósio internacional do centenário, têm o seu ponto alto quinta-feira e decorrem sob o lema "Cabral Ka Muri" (Cabral não morreu).

A vice-presidente do PAIGC, Dan Yalá, disse que apenas espera que as autoridades autorizem o partido a "colar os cartazes do centenário de Cabral" nesse dia.

Em julho, o Governo, através do Ministério da Administração Territorial e Poder Local, determinou a proibição de afixação de placas, outdoors e outros materiais que possam aludir à celebração do centenário de Amílcar Cabral em lugares públicos, sem o consentimento das autoridades.

A proibição, refere um despacho então publicado, deve-se ao facto de o Governo estar a preparar uma homenagem ao fundador da nacionalidade que deverá decorrer entre setembro e novembro, para culminar juntamente com o 60.º aniversário da criação das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP).

Amilcar Cabral ao lado de jovens guerrilheiros, em 1961 Foto: casacomum.org/Arquivo Amílcar Cabral

Proibições desapontam sociedade

Ainda no dia 12 de setembro, em Bissau, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, fará, num hotel da capital, a deposição de coroas de flores para assinalar o Dia da Nacionalidade e será aberta, no Centro Cultural Francês, uma exposição de fotografias e material sobre Amílcar Cabral.

No mesmo dia, serão inauguradas algumas ruas na capital guineense, alvo de obras de reabilitação. A nível da sociedade civil, o dia 12 de setembro será marcado pelo simpósio internacional "Amílcar Cabral um património nacional e universal", no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP).

O simpósio "Amílcar Cabral, um património nacional e universal" decorre em simultâneo em Bissau e na cidade da Praia, Cabo Verde.

A organização não-governamental No Raiz (a nossa raiz) lamentou, entretanto, a decisão das autoridades em proibir "que se celebre Cabral em público".

O líder da associação, Carlos Pereira, afirmou que a No Raiz "tinha programado realizar muitas atividades em memória de Cabral, que queria iniciar no dia 1 de setembro, sendo objetivo "fazer uma reflexão em toda a parte da Guiné-Bissau" para homenagear o nacionalista.

"É de se lamentar, quando se sabe que Cabral lutou pela democracia", declarou.